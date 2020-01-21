Денвер, США, , 08:32 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Колорадо» по дублю оформили нападающие Назем Кадри и Натан Маккиннон, ещё по шайбе забросили Мэтью Ньето и Райан Грэйвз. Российский защитник Никита Задоров отметился двумя результативными передачами.

У «Детройта» точными бросками отметились форварды Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин и Дживани Смит.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 62 очка после 49 матчей. «Детройт» идёт на 31-м месте с 28 очками после 50 игр.

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