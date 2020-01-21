Миннеаполис, США, , 08:10 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Миннесотой Уйалд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Флориды» шайбу забросил российский хоккеист Евгений Дадонов. Ещё по голу забили Кейт Яндл, Александр Барков, Винсент Трочек и Ноэль Аччари.

У «Миннесоты» точными бросками отметились Джаред Сперджен, Зак Паризе, а также Люк Канин, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Флорида» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 59 очков после 48 матчей. «Миннесота» идёт на 25-м месте с 50 очками после 49 игр.

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