Владивосток, , 04:14 — REGNUM Мэр дальневосточной столицы Олег Гуменюк принял участие в чемпионате и первенстве Владивостока по мотокроссу, который проводился на льду озера в посёлке Ярославский.

Читайте также: Трутнев отчитал главу Владивостока за безответственность в ремонте дорог

Глава Владивостока выступал в классе «500 кубических сантиметров — любители», в котором на первом этапе соревнований занял первое место, пишет «Город-В».

Второй этап первенства пройдёт в воскресенье, 26 января, в селе Хороль. Заключительным этапом станут соревнования во Владивостоке, которые состоятся на льду бухты Ахлестышева в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал главу Владивостока за безответственность при ремонте дорог.