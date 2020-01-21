Ростов-на-Дону, , 00:39 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» провёл первый контрольный матч на зимнем сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Пахтакором» (Узбекистан) — 1:1. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Авторами двух голов стали Фаррух Сайфиев («Пахтакор») и Роман Еременко («Ростов»). Помимо игровой практики для основного состава, первый матч в 2020 году дал возможность двум игрокам, находящимся на просмотре, проявить себя.

ИА REGNUM напоминает, что после сбора в ОАЭ «Ростов» примет участие в Кубке Париматч Премьерв Катаре (1−9 февраля). Дружина Валерия Карпина сразится со «Спартаком», «Локомотивом» и белградским «Партизаном».