Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила тройку лучших игроков прошедшей игровой недели, сообщается на официальном портале лиги.

Российский нападающий и по совместительству капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был назван первой звездой недели. За три матча форвард набрал 8 (8+0) очков по системе «гол+пас», оформив по хет-трику в двух матчах к ряду. Воспитанник московского «Динамо» забросил свою 692-ю шайбу в НХЛовской карьере, благодаря чему занял 9-ю строчку в рейтинге лучших снайперов в истории лиги. Свой результат Овечкин делит со Стивом Айзерманом.

Второй звездой прошедший недели был признан латышский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс. Заменяя травмированного Йоонаса Карписало, действующий голкипер латышской сборной одержал победу во всех трех матчах, два из которых вратарь отстоял «насухо», пропуская в среднем лишь 0,67 шайбы за игру.

Тройку лушчих замкнул канадский форвард «Чикаго Блэкхокс» Джонатан Тэйвз. За четыре игры он отметился 9 (3+6) результативными баллами.