Иллинойс, США, , 16:52 — REGNUM У файтинга Power Rangers: Battle for the Grid появится киберспортивная лига в США. Об этом 19 января сообщил портал PCGamesN.

Разработчики из nWay заключили партнёрское соглашение с Hasbro и Lionsgate, чтобы спонсировать лигу. Сообщается, что в США пройдут шесть крупных киберспортивных турниров по Power Rangers: Battle for the Grid, последний из которых состоится на чемпионате по файтингам Evo 2020.

Напомним, Power Rangers: Battle for the Grid вышла в 2019 году. Игра не снискала большой популярности, но была тепло встречена геймерами и критиками.

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