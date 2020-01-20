Мельбурн, Австралия, , 16:17 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 17 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1.

Джокович 14 раз подал навылет, допустив три двойных ошибки, и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 13 эйсов, семь ошибок на подаче и четыре брейка.

Во втором круге турнира Джокович сыграет с победителем матча между японским теннисистом Тацума Ито и представителем Индии Праджнешом Гуннесвараном.

Напомним, Джокович является действующим победителем Australian Open. В финале 2019 года он в трёх сетах обыграл Рафаэля Надаля.

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