Ярославль, 20 января 2020, 15:50 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области отменили чемпионат России по биатлону, который должен был пройти с 22 по 27 января в лыжном центре «Демино». Об этом сообщил мэр Рыбинска Денис Добряков.
Причиной отмены стала аномально теплая для января погода. Снега в области практически нет, в городах зеленеет трава.
Чемпионат должен был стать первым соревнованием по биатлону общероссийского уровня в «Демино». Ранее там проводились лишь лыжные гонки.
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