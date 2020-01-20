Анкара, , 15:19 — REGNUM Необычный эпизод произошёл в матче второй футбольной лиги чемпионата Турции. Об этом 20 января сообщает «Чемпионат».

В ходе матча арбитр назначил пенальти. Голкипер отразил удар, после чего стал бурно праздновать это событие. Однако судья посчитал, что во время исполнения пенальти вратарь нарушил правила, далеко выйдя за линию ворот. За это он показал ему жёлтую карточку.

Соперник перебил 11-метровый, однако произошло то же самое. Голкипер отбил мяч, выскочив из ворот, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Место удалённого вратаря занял защитник команды, который тоже смог отразить удар, но уже сделал это по правилам.