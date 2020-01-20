Берлин, , 14:56 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» заинтересовался нападающим берлинского клуба «Унион» Себастьяном Андерссоном. Об этом сообщает Kicker.

По информации издания, в услугах 28-летнего шведского футболиста, помимо «Зенита», заинтересована испанская «Валенсия». Однако сам игрок предпочёл бы продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Отмечается, что по условиями контракта Андерссон сможет стать свободным агентом в случае вылета «Униона» из Бундеслиги. Если команда сохранит место, то соглашение будет продлено на один год.

Добавим, что Андерссон ранее играл в «Кайзерслаутерне», а с 2017 года вызывается в сборную Швеции. В текущем сезоне он является лучшим бомбардиром «Униона», в его активе восемь голов в 18 матчах Бундеслиги.