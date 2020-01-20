Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о том, как он оценивает первый год, проведённый в петербургском клубе. Об этом 20 января сообщается на сайте клуба.

«Первый год в «Зените» был счастливый для меня. Обрёл шикарный стадион, шикарную команду, обалденный город, потрясающих болельщиков», — сказал Ракицкий.

Напомним, в январе 2019 года Ракицкий перешёл в «Зенит» из украинского «Шахтёра» за €10 млн. В составе петербургской команды он стал чемпионом России в сезоне 2018/19.

После перехода в российский клуб Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины.

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