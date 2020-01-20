Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Для игроков футбольного клуба «Ростов» оказаться в зоне еврокубков по итогам сезона 2019/2020 — задача выполнимая. Однако необходимо приложить к этому максимум усилий. Полузащитник жёлто-синих Данил Глебов назвал зону еврокубков идеальной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

«Идеальным [место по окончанию сезона] назвал бы зону еврокубков. Посмотрим, как всё сложится весной. Думаю, если сохраним место в топ-3, то будет ещё лучше», — сказал игрок.

ИА REGNUM сообщало, что пожелание о высоких местах в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) высказывал защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков.

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