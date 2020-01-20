Владивосток, , 14:19 — REGNUM Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла белыми фигурами сопернице из Китая Цзюй Вэньцзюнь в десятой партии матча за звание чемпионки мира.

После десяти партий счёт стал 5,5:4,5 в пользу китайской шахматистки. В общей сложности спортсменкам предстоит провести 12 партий. Если будет ничья, то победитель будет определён на тай-брейке.

Напомним, Цзюй Вэньцзюнь является действующей чемпионкой мира по шахматам. Матч, первая часть которого проходила в Шанхае, а вторая часть — во Владивостоке, завершится 24 января.

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