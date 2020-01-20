Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» сыграет товарищеский матч с московским ЦСКА во время сбора в Испании. Об этом 20 января сообщается на сайте петербургского клуба.

Отмечается, что встреча пройдёт 9 февраля в Бенидорме (Испания), где проводят сборы оба клуба.

Напомним, после 19 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а активе команды 45 очков. ЦСКА с 34 очками находится на четвёртой строчке.

Читайте также: «Зенит» взял Кокорина и Малкома на зимние сборы