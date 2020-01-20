Рига, , 13:46 — REGNUM Единственным владельцем хоккейной команды «Динамо» (Рига), выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), стал председатель Правления клуба, латвийский миллионер, Юрис Савицкий. О чём свидетельствует обновлённая информация регистра предприятий Lursoft, пишет портал Tvnet.lv.

По данным журналистов, Юрис Савицкис возглавляет компанию Itera Латвия, которая много лет является партнёром российского Газпрома.

Отмечается, что с 2008 года бизнесмену принадлежало 75% акций клуба «Динамо» (Рига). В качестве остальных бенефициаров были указаны экс-премьер Латвии Айгар Калвитис, экс-президент Гунтис Ульманис, бизнесмен Гунтис Райвис. Оборот клуба составил 13,98 млн евро, убытки 307 930 евро.