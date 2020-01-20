Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM «Автопробег 800: Нижний Новгород — Афины» стартует 22 января от памятника Чкалову в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к празднованию 800-летия города. Экспедицию осуществляет клуб путешественников Валентина Ефремова, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Маршрут путешествия пройдет через Москву, Волгоград, Элисту, Цхинвал, Батуми, Анкару, Стамбул, Салоники, Афины, Софию, Пловдив, перевал Шипка, Сухиндол, Велико-Тырново на автомобиле и воздушном шаре «Святая Русь».

В кульминации экспедиции на территории Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон воздушный шар будет поднят в воздух. Пожелания и мечты нижегородцев на шаре будут находиться в виде записок. Также на Афоне будет отслужен молебен в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, объем проектов, которые могут включить в программу подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, оценивается в 20 млрд рублей, заявлял ранее губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что за 2019 год удалось добиться увеличения объема федеральной поддержки на мероприятия, которые пройдут в рамках подготовки к празднованию, с 1 млрд до «как минимум» 11 млрд рублей.