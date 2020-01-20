Лозанна, Швейцария, , 13:28 — REGNUM Российские саночники выиграли смешанную эстафету на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария).

Результат российской команды, в состав которой входят Диана Логинова, Павел Репилов и экипаж-двойка Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы, составил 2 минуты 54,072 секунды.

Второе место заняли спортсмены из Германии (+0,550). Замкнула тройку сборная Латвии (+0,882).

В медальном зачёте лидирует сборная России, у которой 26 медалей, из них 8 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. На втором месте команда Швейцарии (8−5-4), третье — у команды Швеции (5−2-6).