Майами, США, , 13:03 — REGNUM В финальном матче (Супербоуле) Национальной футбольной лиги (NFL) сыграют клубы «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Об этом сообщается на сайте лиги.

«Канзас-Сити» одержал победу над «Теннесси Тайтенс» в финале конференции AFC. В свою очередь, «Сан-Франциско» был сильнее «Грин-Бэй Пэкерс» (37:20) в финале конференции NFC.

Отметим, что предстоящий розыгрыш Супербоула станет 54-м в истории NFL. Финальная игра состоится в ночь на 3 февраля в Майами на арене Hard Rock Stadium.

Добавим, что в последний раз «Канзас-Сити» играл в Супербоуле в 1970 году и обыграл тогда «Миннесоту Викингс». «Сан-Франциско», в свою очередь, является пятикратным чемпионом NFL.

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