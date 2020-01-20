Мельбурн, Австралия, , 12:08 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил новый рекорд по количеству выступлений на Открытом чемпионате Австралии. Об этом 20 января сообщается на сайте турнира.

Для 38-летнего теннисиста стартовавший турнир стал 21-м в карьере. По этому показателю Федерер обогнал австралийца Ллейтона Хьюитта, который 20 раз играл на Australian Open.

Напомним, Федерер шесть раз выигрывал Australian Open — в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 и 2018 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федерер одержал победу над американцем Стивом Джонсоном в первом круге Australian Open со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

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