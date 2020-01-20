Мельбурн, Австралия, , 11:55 — REGNUM Американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над своей соотечественницей Винус Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 37 минут, завершилась со счётом 7:6 (6:3), 6:2.

Гауфф два раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Гауфф сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

Отметим, что 15-летняя Гауфф уже во второй раз обыграла старшую из сестёр Уильямс. В первый раз это произошло в первом круге Уимблдона-2019.

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