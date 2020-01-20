Сан-Антонио, США, , 11:32 — REGNUM «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 107:102.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов. В составе «Сан-Антонио» наибольшую результативность показал форвард Ламаркус Олдридж, на счету которого 21 очко.

На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 16-е место в турнирной таблице НБА. «Майами» идёт на четвёртом месте.

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