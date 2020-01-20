Денвер, США, , 11:09 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:107.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов. В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Домантас Сабонис, на счеут которого трипл-дабл из 22 очков, 15 подборов и 10 результативных передач.

Таким образом, «Индиана» одержала пятую победу подряд. «Денвер» потерпел второое поражение за последние шесть игр.

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