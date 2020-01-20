Грозный, , 10:51 — REGNUM Сборная Российского университета спецназа будет представлять Россию на Международном турнире по тактической стрельбе «UAE Swat Challenge 2020». Он состоится в Объединенных Арабских Эмиратах в начале фераля 2020 года.

Сборная состоит из сотрудников подразделений Росгвардии по Чеченской Республике. Готовил команду к соревнованиям помощник главы субъекта по силовому блоку, первый заместитель начальника Росгвардии по региону Даниил Мартынов. Об этом Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, число команд из разных стран, заявленных на участие в турнире, составляет более 50. Ранее сборная университета спецназа из Чечни выиграла чемпионат мира среди спецподразделений, который проходил в Иордании.

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