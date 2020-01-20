Питтсбург, США, , 10:30 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В первом периоде хоккеисты «Бостона» вышли вперёд с разницей в три шайбы. Голы забили Патрис Бержерон, Андерс Бьорк и Давид Пастрняк. Однако «Питтсбургу» удалось отыграться и вырвать победу благодаря шайбам Доминика Симона, Теодора Блюгерса, Джека Джонсона и Брайана Раста.

Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, после которой Брайан Раст забил победный гол.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 67 очков после 49 матчей. «Бостон» идёт на третье месте с 68 очками после 50 игр.

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