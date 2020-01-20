Мельбурн, Австралия, , 10:16 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем США Стивом Джонсоном в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Федерер 11 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Федерер сыграет с победителем матча между французским теннисистом Кентеном Алисом и представителем Сербии Филипом Краиновичем.