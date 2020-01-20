Мельбурн, Австралия, 20 января 2020, 10:07 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Китая Чжэн Сайсай в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 3:6, 2:6.
Калинская ни разу не подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и четыре брейка.
Во втором круге турнира Чжэн Сайсай сыграет с японской теннисисткой Наоми Осакой.
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