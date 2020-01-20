Мельбурн, Австралия, , 09:50 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман в первом круге Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:2.

Александрова три раза подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 8 из 25 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, семь ошибок на подаче и 6 из 9 брейков.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

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