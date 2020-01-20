Чикаго, США, , 08:59 — REGNUM Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн достиг отметки в 1000 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 20 января сообщается на сайте лиги.

Кейн отдал результативную передачу в матче с «Виннипег Джетс». Теперь на его счету 1000 очков в НХЛ — 380 голов и 620 результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чикаго Блэкхоукс» одержалапобеду над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:2.

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Напомним, в декабре 2019 года отметки в 1000 очков в НХЛ достиг нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал. А в марте 2019 года это удалось российскому форварду Евгению Малкину.

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