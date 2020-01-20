Роли, США, , 08:56 — REGNUM 20 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» приняла в родных стенах «Пи-Эн-Си Арены» одних из лидеров чемпионата «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла при 18 тысячах зрителей в городе Роли в Северной Каролине и завершилась победой хозяев в результате серии послематчевых буллитов — 2:1.

Российский нападающий Андрей Свечников забросил единственную шайбу «ураганов» в рамках основного времени матча. На 5-й минуте матча уроженец Барнаула мощным броском из правого круга вбрасывания поразил ворота Томаса Грайса, открыв счёт встречи. Нападающий забросил 19-ю шайбу в сезоне.

В конце второго периода Андерс Ли сравнял счёт и, как выяснилось в конце третьего периода, перевёл игру в дополнительное время. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева, Джастин Уильямс реализовал восьмую попытку «ураганов» в рамках серии, принеся команде два победных очка.

На данный момент «Каролина» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 59 очков в 49 матчах.