Чикаго, США, , 08:43 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Александр Нюландер, Эрик Густафссон, Давид Кемпф, Брендон Саад и Доминик Кубалик. У «Виннипега» точными бросками отметились Марк Шайфли и Патрик Лайне.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 54 очка после 50 матчей. «Виннипег» идет на 19-м месте с 54 очками после 49 игр.

Читайте также: «Каролина» обыграла «Айдендерс» с голом Свечникова