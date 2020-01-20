Роли, США, , 08:37 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Айдендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

На шестой минуте матча счёт открыл российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В конце второго периода форвард «Айдендерс» Андерс Ли восстановил равновесие.

Победитель матча определился в серии буллитов. Решающий бросок исполнил форвард «Каролины» Джастин Уильямс.

На сегодняшний день «Каролина» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 59 очков после 49 матчей. «Айдендерс» идут на шестом месте с 61 очком после 48 игр.

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