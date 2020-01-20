Нью-Йорк, США, , 08:37 — REGNUM 20 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла при 17 тысячах зрителей знаменитого «Мэдисон Сквер Гардена» в Нью-Йорке и завершилась победой гостей с минимальным перевесом в счете — 2:1.

Латышский вратарь системы «Коламбуса» Матисс Кивлениекс провёл свой первый мачт за основную команду. 22-летний воспитанник рижского клуба «Призма» отразил 31 из 32 бросков по свои воротам и стал второй звездой матча. Ранее голкипер защищал цвета фарм-клуба «жакетов» «Кливленд Монстерз», проведя за команду в общей сложности 73 мачта в последние два с лишним сезона.

Голами в составе «Коламбуса» отметился исключительно датский форвард Оливер Бьоркстранд. Нападающий забросил две шайбы в ворота «рейнджеров» на 7-й и 20-й минутах третьего периода. Единственную шайбу «Рейнджерс» на свой счёт записал защитник Брейди Шэй, открыв счёт встречи в конце первого периода.

Напомним, что Кивлениекс стал вторым латышским вратарем, вышедшим в этом сезоне на лёд в форме «Коламбуса». В межсезонье к команде присоединился Элвис Мерзликинс, перейдя из швейцарского чемпионата. Элвис занял первое место в стойке ворот «жакетов» после травмы Йоонаса Карписало, который сразу после ухода Бобровского из клуба был назван первым номером команды. Элвис воспринял это как последний шанс, чтобы зарекомендовать себя и, заменяя финского голкипера, смог сыграть надежнее Карписало. За последние десять игр латышский вратарь одержал восемь побед и отстоял три матча на «ноль».

На данный момент «Коламбус» занимает восьмую строчку в общем зачёте лиги, набрав 60 очков в 50 матчах чемпионата.