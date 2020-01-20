Ливерпуль, Великобритания, , 08:21 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 14-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который пробил головой после подачи Трента Александера-Арнольда с углового. А на 93-й минуте вратарь Алиссон Бекер выдал длинную предачу от своих ворот на Мохамеда Салаха, который, пробежав половину поля, забил второй гол.

На сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в Английской премьер-лиге, в активе команды 64 очка после 22 матчей. «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте с 34 очками.