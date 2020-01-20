Турин, Италия, , 01:25 — REGNUM В Серии «А» 20-го тура футбольного чемпионата Италии туринский «Ювентус» одолел «Парму» в домашнем матче со счётом 2:1. Об этом сообщает sports.ru.

Дубль на счету нападающего туринцев Криштиану Роналду. Единственный гол от гостей забил Андреас Корнелиус.

С учётом этой победы воспитанники Маурицио Сарри возглавили турнирную таблицу, опередив ближайшего конкурента («Интер») на четыре очка.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января «Ювентус» продлит договор со своим португальским нападающим Роналду до 2023 года.

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