Ростов-на-Дону, , 00:18 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в стенах местного Дворца спорта одержал победу над столичным ЦСКА в очередном туре Суперлиги Париматч. Матч завершился со счётом 32:28 в пользу хозяек площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовской команды.

«Думаю, матч получился интересным и важным для всего российского гандбола. Это было хорошее сражение. Первая половина встречи была более-менее равной, мы хорошо действовали в атаке, но не реализовали много моментов, нам не хватало хороших действий в обороне. Второй тайм мы начали отлично, это и был ключевой момент для победы. Для нас это был самый тяжёлый матч после перерыва, и это хорошая подготовка к Лиге чемпионов», — сказал главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин.

ИА REGNUM отмечает, что тренирует московский ЦСКА датчанин Ян Лесли. В течение двух лет — с июня 2014 года по ноябрь 2016 года — он возглавлял тренерский штаб ростовской команды.

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