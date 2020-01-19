Москва, , 16:42 — REGNUM Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, который одержал верх над Дональдом Серроне из США в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, не показал ничего нового. Об этом сообщил ТАСС отец и тренер чемпиона UFC в легком весе представителя РФ Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

«Ничего удивительного, — сказал он. — Ничего нового (Конор Макгрегор) не сделал».

По его словам, действующий чемпион остался на троне, поэтому ничего не поменялось в этом весе (77 кг).

Как передавало ИА REGNUM, в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 246, проходившем на ринге арены «Ти Мобайл» в Лас-Вегасе, ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор одержал верх над Дональдом Серроне из США.

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