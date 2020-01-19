Москва, , 15:15 — REGNUM Серьёзные шаги по отношению к Британскому антидопинговому агентству (UKAD) должно принять Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в случае отказа первого передать WADA для перепроверки многократного чемпиона мира и Олимпийских игр по бегу британца Мо Фары. Об этом 19 января заявил спортивный юрист Артем Пацев.

Ранее за использование допинга был дисквалифицирован тренер Мо Фары — Альберто Салазар, а позднее издание The Telegraph выпустило статью о том, что UKAD не будет предоставлять бопинг-пробы бегуна и готова бороться с любыми попытками WADA в их получении.

Позднее исполнительный глава UKAD Николь Сапстед сообщила, что ею будет заблокирована выдача проб Фары для возможной перепроверки, если только WADA не будет представлено достоверных доказательств того, что в них содержатся запрещенные к применению препараты.

«В данном случае получается, что UKAD, которое когда-то выступало опекуном Российского антидопингового агентства, грубейшим образом нарушает обязательные к применению стандарты WADA. Будет весьма странно, если Всемирное антидопинговое агентство не пригрозит UKAD признанием несоответствия кодексу WADA за такое нарушение», — заявил Пацев.

Также он отметил, что позиция исполнительного главы UKAD в вопросе выдачи проб Фары является крайне настораживающей, так как в данном слухаче речь идет об очевидном, бесспорном и очень серьезном нарушении действующих стандартов, которые являют собою часть всемирной антидопинговой программы.

Кроме этого, юрист напомнил, что именно за уклонение от передачи проб осенью 2015 года WADA потребовало немедленного увольнения Григория Родченкова, а московская антидопинговая лаборатория РУСАДА была поражена в своих права.

«Ссылки UKAD на то, что они планируют хранить эти пробы до момента появления новых методов исследований, не имеют никакого отношения к безусловному праву WADA, по своему усмотрению, потребовать передачи проб в любой момент от любой антидопинговой организации. И этого не может не знать руководитель UKAD», — уточнил юрист.

Также он добавил, что не понимает, что мешает отдать пробы британского бегуна на перепроверку прямо в данное время и указал, что требование WADA к UKAD сделано в интересах «чистых» спортсменов и самого Мо Фары, если последний ничего не скрывает.

Отметим, Альберто Салазар был тренером бегуна Мо Фары с 2011 по 2017 год и за это время спортсмен шесть раз становился мировым чемпионом, четыре раза — олимпийским и ещё пять раз — чемпионом Европы.