Владивосток, , 14:12 — REGNUM Российская шахматистка Александра Горячкина уступила представительнице Китая Цзюй Вэньцзюнь, являющейся действующей чемпионкой мира по шахматам, в девятой партии за звание обладательницы мировой шахматной короны, проходившей во Владивостоке.

По итогам данной партии счет в матче мирового первенства у женщин стал ничейным 4,5:4,5.

При этом первые три партии спортсменки сыграли вничью, четвёртую выиграла китаянка, пятую — Горячкина, шестая и седьмая снова закончились миром, восьмая осталась за российской спортсменкой, а в последней, девятой, благодаря последней победе Цзюй Вэньцзюнь, счет снова выровнялся.

Отметим, первая часть матча за первенство мира по шахматам проходила в Шанхае, а вторая проходит во Владивостоке и завершится 24 января. Спортсменки сыграют 12 партия, в случае ничейного результата победитель определится на тай-брейке.