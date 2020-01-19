Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Американский боксёр Флойд Мейвейзер-младший допустил возможность проведения в нынешнем году боя-реванша с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Постер, на котором изображен анонс возможного боя, 19 января спортсмен разместил на своей странице в соцсети Instagram.

На размещенном постере изображены оба участника вероятного поединка и присутствует надпись «Мейвезер — Макгрегор — 2, 2020», при этом точная дата поединка не указана.

Помимо этого, американский боксёр опубликовал ещё один постер возможного боя, на котором изображён он сам и российский боец смешанного стиля и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. При этом у последнего на 19 апреля нынешнего года должен состояться бой с американцем Тони Фергюссоном.

Отметим, бой между Мейвезером и Макгергором состоялся 2017 году по правилам бокса и тогда американец одержал верх в десятом раунде техническим нокаутом. В настоящее время на счету Мейвейзера 50 побед (27 — нокаутом) на профессиональном ринге без единого поражения. У Макгрегора 22 победы при 4 проигрышах.