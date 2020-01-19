Мадрид, , 12:46 — REGNUM Хорватский полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич может пополнить состав миланской команды «Интер». Об этом 19 января сообщает Sport.es.

По информации источника, миланский клуб всё ещё намерен приобрести 34-летнего футболиста, несмотря на то, что это ему не удалось минувшим летом.

Также указывается, что в «Милане» считают, что, когда до окончания действия нынешнего контракта игрока останется один год, в мадридском клубе решат продать футболиста, чтобы он не ушел из команды бесплатно.

При этом текущая трансферная стоимость игрока составляет около €15 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Лука Модрич сыграл за «Реал» в 20 матчах и отметился в них 5 голами и 5 результативными передачами.