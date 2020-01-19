Торонто, Канада, , 12:45 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) своей команды с клубом «Детройт Ред Уингз».

Сергей Бобровский отразил в матче 27 из 28 бросков по своим воротам за что и был признан первой звездой игры.

Как сообщало, ранее хоккейный клуб «Флорида Пантерз» с шайбой Евгения Дадонова и 27 сейвами Бобровского уверенно обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4.

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