Мадрид, , 12:43 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» не стал отпускать в аренду в другой клуб своего колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом 19 января сообщает Marca.

По информации источника, в мадридский клуб поступало несколько предложений об аренде 28-летнего колумбийского футболиста, однако все они были отвергнуты, так как в «Реале» намерены только продать игрока. Последние два матча Роригес провел в мюнхенской «Баварии» на правах аренды, однако там отказались от выкупа футболиста за €42 млн.

При этом текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года, а его нынешняя трансферная стоимость составляет около €40 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Хамес Родригес сыграл 10 матчей за «Реал» и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей.