Торонто, Канада, , 12:43 — REGNUM Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после своего хет-трика в матче с командой «Нью-Йорк Айлендерс» набрал в общей сложности 692 шайбы в заокеанской карьере и вышел на девятое место в североамериканской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов.

Теперь по этому показателю российский хоккеист обошел Марио Лемье (690 шайб) и сравнялся с Стивом Айзерманом (692).

При этом среди лучших восьми хоккеистов в НХЛ по количеству шайб нет выступающих в лиге в настоящее время. На первом месте Уэйн Грецки (894), за ним следуют Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Майк Гартнер (708) и Марк Мессье (694).

«Это выдающиеся игроки, и особенное достижение. Это история», — приводит слова Овечкина по поводу его нового рекорда официальный сайт НХЛ.

Также российский игрок отметил, что у него ещё полтора года по нынешнему контракту, так что все ещё может измениться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Вашингтон» одержал волевую победу над командой «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:6.