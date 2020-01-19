Солт-Лейк-Сити, США, , 11:00 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сакраменто Кингз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и закончилась победой хозяев со счётом 123:101.

Самым результативным игроком встречи стал хорватский лёгкий форвард «Юты» Боян Богданович, принесший своему клубу 30 очков в матче. Его коллега по команде — французский центровой Руди Гобер, оформил в матче дабл-дабл с 28 очками и 15 подборами.

У «Кингз» наиболее результативным оказался разыгрывающий Де'Аарон Фокс, набравший 21 очко в игре.

Отметим, эта победа стала для «Юты» шестой в последних семи играх нынешнего сезона НБА. Для «Сакраменто» данное поражение стало четвёртым в последних семи матчах.