Ванкувер, Канада, , 10:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» уверенно обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

Голы в составе «Кэнакс» забили Луи Эрикссон (35-я минута), Таннер Пирсон (46-я в большинстве), Куинн Хьюз (48-я) и Джей Ти Миллер (56-я).

Автором единственной шайбы «Шаркс», оказавшейся в итоге «голом престижа», стал Баркли Гудроу, отличившийся на 48-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Ванкувера» стало 58 очко, что позволяет клубу находиться на четвертом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Сан-Хосе» 46 очков и тринадцатое место там же.