Сан-Франциско, США, , 10:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой хозяев со счетом 109:95.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Д'Анджело Расселл, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очками и 12 результативными передачами.

У «Орландо» самым результативным оказался разыгрывающий Маркелл Фульц, который набрал за игру 23 очка.

Отметим, это первая победа «Голден Стэйт» после десяти подряд поражений в текущем регулярном сезоне НБА. Для «Орландо» данное поражение стало третьим в последних семи играх.