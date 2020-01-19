Сент-Пол, США, , 10:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным нулевым счетом команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась сокрушительным разгромом гостей со счетом 7:0.

В составе победителей голами отметились Джаред Сперджен (11-я минута), Карсон Суси (17-я), Джейсон Цукер (24-я в большинстве), Райан Донато (25-я), Матс Цукарелло (40-я), Зак Паризе (54-я в большинстве) и Райан Хартман (58-я в большинстве).

Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гуряьнов не отметились в матче результативными действиями, российский голкипер «Старз» Антон Худобин был заменен на 24-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Миннесоты» стало 50 очков, что позволяет клубу находиться на двенадцатом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Далласа» 58 очков и пятая строчка там же.