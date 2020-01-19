Нью-Йорк, США, , 10:14 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 87:90 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс, который набрал за игру 21 очко.

У «Нью-Йорка» самым результативным стал форвард Маркус Моррис, набравший 20 очков в матче.

Отметим, данная победа стала для «Филадельфии» пятой в последних семи матчах текущего регулярного сезона НБА. Для «Никс» данное поражение стало шестым в последних семи играх.