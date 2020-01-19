Торонто, Канада, , 09:56 — REGNUM Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл хоккеистов «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу гостей со счетом 2:6.

У «Блекхоукс» голы на счету Дрейка Каджулы (1-я минута), оформившего в матче дубль Джонатана Тэйвза (6-я, 24-я), Брэндона Саада (12-я) и также записавшего дубль на свой счет в игре Доминика Кубалика (31-я, 38-я).

У «Торонто» шайбами отметились Вильям Нюландер (21-я в большинстве) и Александр Керфут (36-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Чикаго» стало 52 очка, клуб поднялся на десятую строчку турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Торонто» 57 очков и десятое место на Востоке.