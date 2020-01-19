Колумбус, США, , 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес разгромное поражение с нулевым счетом команде «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась убедительнейшей победой хозяев со счетом 5:0.

Шайбы в составе победителей забросили оформивший в матче дубль Кэм Аткинсон (15-я и 29-я минуты), Якоб Лилья (32-я), Ник Фолиньо (33-я) и Александер Веннберг (38-я).

Российский защитник «Джекетс» Вячеслав Гавриков отметился в матче одной результативной передачей.

Отметим, по итогам встречи в активе «Коламуса» стало 58 очков, команда находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Нью-Джерси» 41 очко и предпоследнее, пятнадцатое место там же.